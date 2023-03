Valzer di poltrone in Consiglio, sanità, corsa alle Regionali: questa sera a QTalk

Ospiti del format di approfondimento politico saranno il senatore Costanzo Della Porta, i consiglieri regionali Micaela Fanelli e Angelo Primiani, e l’escluso Antonio Tedeschi

La corsa alle Regionali sta per entrare nel vivo mentre la stringente attualità incombe sui molisani. Prima ancora di strategie politiche, alleanze, lotte intestine nelle coalizioni, bisognerebbe occuparsi di sanità, del destino della Radioterapia al Gemelli, dell’autonomia differenziata e delle sue ricadute sui molisani e sui servizi ai cittadini. Il consiglio regionale, invece, è bloccato su questioni che apparentemente poco interessano le persone. Arriva in Aula Filoteo Di Sandro, dopo la sentenza della Cassazione, mentre resta fuori Antonio Tedeschi per via delle dimissioni dell’assessore Niro. L’attuazione della modifica della legge elettorale a legislatura in corso è stata un errore? Quali scenari si aprono e quali i nuovi equilibri di maggioranza?

Proveremo a fare chiarezza su questi temi nella puntata in onda questa sera, martedì 7 marzo, di QTalk, sui canali del Quotidiano del Molise, con il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, i consiglieri regionali Micaela Fanelli e Angelo Primiani, e l’escluso dell’ultima ora Antonio Tedeschi.

A partire dalle 19.45 di questa sera, martedì 7 marzo, saremo in diretta su:

sito web www.quotidianomolise.com

pagina Facebook quotidianomolise.it

pagina Facebook Campobasso Tv

pagina Facebook Termoli Tv

pagina Facebook Radio Valentina

pagina Facebook Molise nel Cuore

pagina Twitter @Quot_Molise

canale YouTube Quotidiano Molise

canale Twitch quotidianomolise

Inoltre sarà possibile interagire commentando la diretta presente sulle pagine social. Sarà possibile anche inviare Whatsapp al numero 351.6036240.