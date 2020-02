Valorizzare le strade della trasumanza, il nuovo programma parte da Parigi

Gli studenti del “Mario Pagano” hanno incontrato gli esperti e i custodi di questa antica pratica diventata recentemente patrimonio dell’Unesco

CAMPOBASSO. Gli studenti del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, dopo la proclamazione della Transumanza quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità – riconoscimento attribuito dal Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco, riunitosi lo scorso 11 dicembre a Bogotà – hanno incontrato, nell’Aula Magna, gli esperti e i custodi di questa antica pratica. La candidatura della Transumanza è stata presentata dal Ministero delle Politiche agricole con la supervisione del gruppo che fa riferimento all’attuale Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma-Sapienza, Pier Luigi Petrillo e al vice capo di Gabinetto, Zagarella, il quale non ha potuto essere presente per motivi istituzionali.

Si tratta, come ha ribadito, Nicola Di Niro, direttore dell’Agenzia di Sviluppo Locale Asvir Molisagal, di un riconoscimento che pone un primato fondamentale per l’Italia in ambito rurale e agroalimentare, staccando Belgio e Turchia e che, dal Nord al Sud del Paese, dal Trentino alla Puglia, passando per il Molise, ha coinvolto territori ed esperti, nonché i custodi secolari di questa antica pratica.

Durante i lavori, sono state ripercorse le tappe più importanti che hanno permesso questo fondamentale riconoscimento di uno dei metodi di allevamento più sostenibili ed efficienti alla presenza dei sindaci coinvolti nel progetto “Sviluppo Turistico lungo i Tratturi Molisani”, finanziato all’interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo.