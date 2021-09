Valorizzare la cultura, Melogli risponde ad Izzo: “Non ho problemi ad impegnarmi”

Ha voluto rispondere al post che Emilio Izzo ha pubblicato nella giornata di ieri, 12 settembre, sui social il candidato sindaco del centrodestra Gabriele Melogli. “Caro Emilio, ho letto solo ora il tuo post e mi affretto a risponderti per timore che tu possa pensare che, per mero opportunismo politico, mi accodo alle decisioni degli altri. Forse ricorderai che, in tempi non sospetti, ho avuto modo di manifestarti la mia stima per le iniziative che hai preso nell’interesse della nostra città. In quella occasione, ma in verità anche in altre, Ti ho anche anticipato che avrei gradito che Ti interessassi, o che dessi il Tuo contributo di idee per la realizzazione del parco del Paleolitico. La Tua richiesta mi sembra quindi addirittura riduttiva rispetto ai Tuoi meriti per cui non ho alcuna difficoltà ad impegnarmi, qualora dovessi essere eletto sindaco, a promettere a te ed alla città, il ruolo fondamentale che rivendichi, ben sapendo di interpretare in tal modo il comune sentire e di fare solo e soltanto il bene di Isernia”.