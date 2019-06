Valorizzare il Castello, le proposte dei piccoli allievi di Via Maratona

REDAZIONE TERMOLI

È firmata dai piccoli allievi della classe II° A del plesso di Via Maratona la proposta culturale indirizzata al

consigliere di maggioranza, Annibale Ciarniello, volta a valorizzare il nostro castello federiciano. Sei

proposte, decisamente realizzabili, che potranno sicuramente rendere più “accattivante” il monumento

simbolo della città e l’intero borgo . Le scriviamo questa lettera per chiederle gentilmente se fosse

possibile prendere in considerazione le nostre idee su come valorizzare il Castello della nostra bellissima

città. Abbiamo pensato che sul terrazzo del castello si potrebbero svolgere diverse attività: 1) allestire dei

piccoli giardini pensili con fiori di tutti i colori; 2) programmare alcune serate per osservare il cielo con dei

telescopi; 3) installare dei cannocchiali (a pagamento e a tempo) per osservare lo splendido panorama

(da mettere anche sul Belvedere dei fotografi); 4)posizionare delle voliere aperte, con dentro vaschette

di cibo per richiamare volatili vari; 5) aprire una caffetteria col nome “Federico II”; 6) mettere davanti

aII’ingresso del castello delle sagome foto-ricordo rappresentanti una dama, un cavaliere e dei cavalli.

Grazie per averci dato l’opportunità di illustrare il nostro lavoro, siamo fiduciosi che qualche idea verrà

realizzata e salutiamo con tanto affetto. Classe II°A».