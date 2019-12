Valfortore: sempre viva la memoria di San Nicola

Diversi gli appuntamenti per il prossimo 6 dicembre

(prof. Giuseppe Carozza)

Con i primi freddi dell’inverno e le giornate che sembrano come avvolte da un’oscurità opprimente, ecco che a dare un tocco quasi di gioia a tutta quest’atmosfera giunge puntuale la festività in onore di Nicola, il vescovo della carità, la cui memoria accomuna tante realtà della valle solcata dal Fortore. Diverse comunità di tale territorio, infatti, da secoli venerano quale proprio santo Patrono proprio il santo vescovo di Myra; tra le tante, ci piace ricordare il piccolo centro di Macchia Valfortore, dove l’inizio della devozione in onore di questa ieratica figura data addirittura intorno alla fine del XVI secolo. Un segno di affetto che, tuttavia, ancora oggi, nonostante il secolarismo ed il consumismo sempre più imperanti, nella piccola comunità fortorina permane e si rinnova annualmente. Da sempre e da diversi ambiti culturali, compresi anche quelli non propriamente cattolici, ci si continua a chiedere quale possa essere la ragione di tanta familiarità nei confronti di Nicola e, soprattutto, come, quando e perché un eroe cristiano della carità sia diventato poi quasi un’icona pop e simbolo (anche commerciale) del vecchio Santa Claus che porta i doni delle feste ai bambini.

In effetti, siamo di fronte a uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, che ha la “capacità” di unire cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e miracoli; le sue reliquie, conservate a Bari, sono ancora oggi contese e ogni tanto la Turchia ne chiede la restituzione dopo che furono trafugate da Myra nel 1087 da parte di alcuni marinai baresi. È così popolare, san Nicola, da aver ispirato persino la figura di Babbo Natale. Il motivo? Forse un episodio – peraltro molto conosciuto – della vita del Santo che, prima di essere ordinato vescovo, s’imbatté in una famiglia nobile e ricca caduta in miseria. Il padre, che si vergognava dello stato di povertà in cui versava, decise di avviare le figlie alla prostituzione. Nicola, nascondendosi, lasciò scivolare dalla finestra dell’abitazione dell’uomo tre palle d’oro, che ricorrono nell’iconografia classica con cui viene rappresentato, grazie alle quali l’uomo poté far sposare le figlie e risparmiare loro l’onta della prostituzione. Il Santo vescovo di Myra, nei secoli, è stato così legato alla figura del vecchio portadoni. È diventato – come già detto – il Santa Claus dei paesi anglosassoni e il Nikolaus della Germania che a Natale porta regali ai bambini. Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie. Questo profondo affetto che unisce le nostre comunità al vescovo di Myra travalica i tempi, per quanto a livello storiografico le notizie intorno a lui non siano realmente tante. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia (una regione dell’odierna Turchia), divenne vescovo di Myra in un tempo di persecuzioni e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino o di Milano nell’anno 313. Difensore dell’ortodossìa, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 una spedizione navale partita dalla città di Bari verso Myra, divenuta nel frattempo musulmana, si impadronì delle spoglie del Santo, che nel 1089 vennero definitivamente poste nella cripta della Basilica eretta in suo onore.

L’idea di trafugare le sue spoglie venne ai baresi nel contesto di un programma di rilancio dopo che la città, a causa della conquista normanna, aveva perduto il ruolo di residenza del “catepano” (una sorta di moderno prefetto o governatore) e quindi di capitale dell’Italia bizantina. D’altra parte è risaputo come, in quei tempi, la presenza in città di reliquie di un santo importante era importante non solo dal punto di vista spirituale ma anche da quello, per così dire, commerciale, in quanto era inevitabile che, con il tempo, quella medesima città sarebbe diventata anche mèta di pellegrinaggi, generando quindi benessere economico per l’indotto monetario generato. Quanto poi alla tradizione iconografica del nostro Nicola, è inconfondibile il suo emblema costituito in primo luogo dal bastone pastorale, simbolo dell’episcopato oltre che dalle già menzionate tre palle d’oro, queste in relazione alla leggenda della dote concessa alle tre fanciulle. In qualche altra icona, come ad esempio negli affreschi dell’abbazia di Novalesa (XI secolo), tra i primi conosciuti in occidente, egli porta il pastorale e indossa una casula blu e una raffinata stola a motivi geometrici. Tradizionalmente viene quindi rappresentato vestito da vescovo con mitra e pastorale. L’attuale rappresentazione in abito rosso bordato di bianco origina dal poema A Visit from St. Nicholas del 1821 del poeta Clement C. Moore, che lo descrisse come un signore allegro e paffutello, contribuendo in tal modo alla diffusione mitica e folkloristica di babbo Natale. Nella Chiesa ortodossa russa san Nicola è spesso la terza icona insieme a Cristo ed a Maria con il Bambino nell’iconostasi delle chiese.

Come si può dunque constatare da queste brevi considerazioni, ci si trova di fronte ad una figura di straordinario spessore dal punto di vista non solo religioso, ma anche umano e… artistico: elementi che giustificano pienamente la popolarità del nostro Nicola fra la nostra gente e l’affetto con cui, in suo onore, particolarmente a Macchia Valfortore, il prossimo 6 dicembre la sua memoria verrà ancora una volta rinverdita con tutta una serie di manifestazioni a carattere civile e religioso: dalla tradizionale processione, al bacio della santa reliquia per concludere, come da consuetudine, con il gesto caritatevole del “maritaggio”.