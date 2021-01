Valeria, quando Masterchef parla anche (un po’) molisano (LE FOTO)

C’è anche una concorrente termolese nell’edizione numero 10 di Masterchef. Si chiama Valeria, ha 24 anni, ed è nata a Termoli ma residente a Vasto, e si sta facendo particolarmente notare per le sue doti e la sua capacità di superare i Pressure Test che i giudici le stanno mettendo davanti. D’altronde la scheda ufficiale che è stata pubblicata sul sito di Masterchef parla chiaro e definisce il carattere di una ragazza che è entrata a 16 anni nel mondo della ristorazione come cameriera. “Il grande amore di Valeria – si legge sempre sulla scheda – è la cucina, una cucina tradizionale e mediterranea. Il suo percorso a MasterChef inizia con una videochiamata che la lascia senza parole, quella di Chef Antonino Cannavacciuolo. Ai Live Cooking Valeria realizza un piatto di cavatelli che presentano delle imperfezioni e le fanno temere per l’ingresso in Masterclass, ottenendo due sì e il grembiule grigio. Alle Sfide è nervosa, ma vuole rifarsi e finalmente riesce a stringere tra le sue mani il grembiule bianco. Valeria a MasterChef è pronta a tirare fuori gli artigli e prendersi quello che le spetta!”.

