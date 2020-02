Valentina, il cordoglio della Lega Nazionale Dilettanti: «Mancherai a tutti noi»

Il presidente, Cosimo Sibilia, ha deciso di annullare la tappa molisana del torneo di “Fifa 20” cui la giovane calciatrice avrebbe dovuto partecipare

TERMOLI. «Una giovane vita spezzata in un tragico incidente. Mancherai all’Arcadia Termoli, mancherai a tutti noi. Riposa in pace, Valentina. In segno di lutto, la tappa del roadshow “LNDesport” della Lega Dilettanti, prevista per sabato (domani, 15 febbraio) in Molise, è stata annullata». È il cordoglio di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti e vice presidente vicario della Figc, espresso in un tweet per la scomparsa di Valentina La Porta, a soli 24 anni, in un incidente in moto avvenuto ieri in via Pertini a Termoli. La giovane calciatrice di futsal avrebbe infatti fatto parte del team espressione del suo club iscritto alla tappa molisana del torneo di Fifa 20 organizzato dalla Lnd. L’Arcadia Calcio a 5 sui social l’ha salutata così: «Riposa in pace, Valentina… Insegna il Futsal agli angeli».