Valcareggi- Rivera come Cudini-Alessandro

GENNARO VENTRESCA

Se Fantozzi è considerato la più grande maschera del teatro italiano, lasciando perdere Totò che non è stato una maschera, semmai un sublime comico, della maschera ha invece tutto il placido Mirko Cudini, marchigiano dai capelli corvini e dal sorriso spento. Non l’ho visto mai ridere, neppure sorridere, eppure qualche occasione per mostrarsi felice non gli è mancata. Ma che volete, ognuno ha la faccia che si ritrova. Cudini ha la sua, come di suo ha il carattere, silente e riservato.

***

In punta di verità, confesso che quest’uomo trasmette tristezza. Il suo aspetto enigmatico mi intriga, mentre mi continuo a chiedere cosa spinga la maggior parte di ex calciatori a scegliere la strada di Coverciano, per diventare allenatori. Visto che fare il mister, al contrario di quel che si pensi, è complicato. Servono tante doti, a cominciare dal carattere. Sacchi, dico Sacchi non Pinco Palla, si è visto costretto a smettere, aggredito da un male terribile, l’insonnia.

***

Enzo Bearzot, CT azzurro ai mondiali di Spagna dell’82, durante le partite decisive continuava a muovere le labbra in cerca della pipa che aveva infilato in tasca. Allenare è difficile, da fuori non sembra, eppure è così. Gestire un gruppo di una trentina di ragazzi provenienti da tutte le parti è facile solo a parole. Per questo, tante volte mi metto dalla parte del nostro coach che mi pare un uomo onesto, alla ricerca di un’affermazione che stenta ad arrivare.

***

Immagino come sarà difficile per lui prendere sonno la domenica. Mentre la sua squadra fa fatica, quella che ha lasciato da poco, pensando di fare il salto di qualità, continua a stupire. Il Notaresco, spogliato proprio dei suoi gioielli, si è rifondato in pochi giorni e con quattro soldi, rivolgendosi a Vagnoni (ex Castelfidardo) che ha puntato sul veterano Sansovini (ex Pescara) e un pugno di sconosciuti, sta sbalordendo tutti, conquistando la solitaria vetta.

***

Era l’estate del 1970. Ai mondiali messicani, vinti dal Brasile sull’Italia per 4-1, il CT Ferruccio Valcareggi, lasciò fuori Gianni Rivera, il più grande giocatore italiano di sempre. Assegnandogli appena sette minuti finali, a frittata già fatta. Il giorno dopo divampò la polemica che durò per anni. Nel nostro piccolo, a Cattolica, là dove una volta quelli della mia generazione andavano in colonia estiva, Cudini ha mandato in campo il suo Rivera, dico Danilo Alessandro, riducendogli rispetto a Valcareggi il minutaggio, da sette a quattro. Tra lo stupore generale.

***

Da tempo mi vado chiedendo cosa sia successo al nostro giocatore più rappresentativo e meglio pagato. Intorno a lui aleggia il mistero. Se sta bene, perchè non gioca? Se è malato ci dicano cosa lo affligge. Tolti due assist, che risalgono alle prime partite, l’ex Cesena ha intercettato più critiche che applausi, senza fare mai gol. Chiudo facendo a me stesso questa domanda: siamo proprio sicuri che questo Campobasso possa fare a meno delle sue qualità?