Promozione. Vairano, vittoria sul Baranello e primo posto. Vince il Termoli 2016, sconfitte per Trivento e Ripalimosani

Il Comprensorio Vairano supera 2-0 il Baranello e torna in testa alla classifica del campionato di Promozione. Decisive, nel finale, le reti di Napoletano e Sgueglia. In zona playoff frenata del Ripalimosani (ko 1-0 con la Pol.Fortore), ne approfittano Biccari (1-0 allo Spinete) e Castel di Sangro Cep (4-2 in rimonta sul Trivento) per accorciare le distanze. Buon successo per il Termoli 2016 che, grazie a Bagnoli e Gabsi, piega il Quattro Torri Chieuti e si allontana dalla zona calda.