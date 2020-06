Vai Mo’ al Teatro del Loto. Segui la diretta Facebook con Il Quotidiano del Molise

L’arte a 360° racchiusa nell’incantevole Teatro del Loto. Trasmettiamo la diretta in prima serata in diretta streaming dell’evento Vai Mo’ (CLICCA QUI PER GUARDARE LA DIRETTA).

Sul palco artisti appartenenti a diverse forme di espressione e non mancheranno contributi in video conference di artisti a livello nazionale, area social, interviste e dibattiti, il tutto sapientemente condotto da Mary Jo, direttamente da Radio Delta 1, con l’aiuto per la direzione artistica di Pippo Venditti ed Antonello Carozza.