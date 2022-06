Vagava in stato confusionale nel centro di Caserta: soccorsa 46enne molisana

È stata fermata mentre girovagava in stato confusionale nel pieno centro di Caserta. Si tratta di una donna di 46 anni, molisana, soccorsa dai volontari della Protezione civile campana nella serata di ieri, domenica 19 giugno. La donna, così come riportato da Casertanews.it non è riuscita a formulare risposte compiute ai volontari che l’hanno fermata. Fortunatamente aveva con sé i documenti.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con la chiamata alle forze dell’ordine. La donna è stata accolta nella struttura Caser Antica dopo che è stata contattata la Caritas e la PA San Michele Onlus per soccorrerla.

“Ringraziamo i titolari della struttura per questo bellissimo atto di amore e solidarietà” ha commentato il coordinatore della Protezione civile.

FOTO: Casertanews.it