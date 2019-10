“Vado a vivere da solo”: una scelta possibile e non un’emergenza

«Un tema caro alle famiglie delle persone con disabilità ma anche di interesse sociale e di impegno per tutti»

Un problema del “dopo di noi” è una responsabilità da condividere, non solo una forte preoccupazione per i genitori e le famiglie delle persone con disabilità. Così ogni genitore di un figlio diversamente abile si trova, inevitabilmente, con il problema di cosa avverrà del loro figlio dopo la propria morte. Di questo si parlerà mercoledì pomeriggio (9 ottobre 2019), a partire dalle ore 15 nell’auditorium del Palazzo Gil a Campobasso. «Il “Dopo di noi” è un tema caro alle famiglie delle persone con disabilità ma anche un tema di interesse e di impegno per i rappresentanti delle comunità locali e di quanti hanno a cuore il bene comune» hanno detto i responsabili dell’Associazione Italiana Persone Down.

I genitori di figli con disabilità vogliono, infatti, evitare che rientrino nei ricoveri per persone emarginate. Si pongono quindi il problema di come organizzare il loro futuro, rendendosi conto che il “dopo di noi” andrebbe sperimentato già “durante noi” cioè intravedendo in quali ambienti e con quale organizzazione si potrà svolgere la vita del figlio adulto con disabilità.

All’incontro parteciperanno Giovanna Grignoli, presidente dell’Associazione Italiana Persone Down Campobasso, con l’esperienza di “Casa nostra”, Anna Contardi coordinatrice nazionale dell’AIPD, con l’intervento “Che significa divenire adulti: dall’autonomia alla vita indipendente, ed Enzo Razzano, Fondazione “Verso il futuro”, che parlerà dell’esperienza di casa famiglia a bassa, media ed alta intensità assistenziale.

«La presenza di ciascuno darà un contributo valido al dibattito, in quanto il “Dopo di noi” è un problema dell’intera collettività e non solo delle famiglie. Siete, quindi, tutti invitati a partecipare mercoledì 9 ottobre» hanno concluso dall’Aipd.