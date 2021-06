Vaccino salvavita per allergia, la denuncia di un cittadino: “In Molise è a pagamento”

Un cittadino di Campobasso ha denunciato la difficile condizione di assistito dal Servizio sanitario regionale.

“Sono un soggetto allergico alle punture di Imenotteri (api, vespe, calabroni) e, per quanti si trovano nella mia condizione, – ha riferito all’Ansa Molise – la somministrazione del vaccino può rappresentare la differenza tra la vita e la morte”.

“Lo scorso anno – racconta – il vaccino salvavita era fornito gratuitamente dall’Azienda sanitaria regionale, dal 2021 invece è a pagamento”. Spiega anche di appartenere a quelle categorie a rischio in quanto svolge attività di manutenzione e cura degli alveari.

“Il costo del vaccino – dice – è di 280 euro mentre quello della prima visita, per la diagnosi, nel 2021 è restato a carico del Servizio sanitario regionale. Inoltre – aggiunge – per sottoporsi all’inoculazione bisogna recarsi in Centri specializzati fuori regione e restarci fino a tre giorni, il tempo necessario per monitorare eventuali reazioni avverse, aggiungendo i costi del viaggio e soggiorno. In Molise – conclude – bisogna pagare per ottenere la somministrazione del vaccino mentre in altre regioni il costo è a totale carico del Sistema sanitario locale. Sarebbe opportuno che chi di competenza rivalutasse le decisioni assunte e apportasse le necessarie modifiche”