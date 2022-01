Vaccino per i più piccoli, in centinaia all’Auditorium di Isernia

Centinaia di genitori e bambini in fila davanti all’Auditorium di Isernia, in attesa del vaccino per i piccoli dai cinque agli undici anni.

Infatti, dalle ore 9 alle ore 19, era prevista la somministrazione di vaccino Pfizer ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Hanno risposto in centinaia di famiglie, l’incubo Omicron ha pervaso l’opinione pubblica isernina, si stima che tra molecolari e antigenici i positivi possano essere almeno duemila.

Per aderire all’iniziativa era necessaria la preventiva registrazione sulla piattaforma vaccinale presente sul sito ASREM. L’evento è stato organizzato dalla Regione Molise che ha sottolineato la necessaria collaborazione degli utenti che devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento e di tessera sanitaria (genitori e figli); i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o con delega del genitore assente.

Ad allietare la vaccinazione per i più piccoli anche i clown che hanno giocato con loro per farli sentire più tranquilli. È stata anche assicurata la presenza di un medico pediatra.