Vaccino, la campagna dell’Asrem: quattro è il numero perfetto

Lo spot dell’Azienda sanitaria del Molise che invita i soggetti fragili e chi ha superato i 60 anni a sottoporsi alla quarta dose

Sei over 60? Proteggiti, il virus non si arresta, anzi. I contagi continuano a salire.

Inizia così la campagna vaccinale dell’Asrem che invita una parte della popolazione (soggetti fragili o chi ha superato la soglia delle 60 primavere) a sottoporsi alla quarta dose.

Quattro è… il numero perfetto!

Ricordiamo, spiegano nello spot, l’importanza della quarta dose. Poi l’invito rivolto ai diretti interessati, senza dimenticarsi dei più piccoli: “Il vaccino è importante anche per i bambini”. Non mandare in vacanza la sicurezza, fai la quarta dose adesso.