Vaccino, Gimbe: 1,36 % degli italiani ha avuto 2 dosi ma forti disuguaglianze regionali

Si stabilizza il numero dei contagi (nella settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio (84.652 contro gli 85.358 della precedente settimana), con la discesa delle altre curve: le vittime (2.922) calano del 10,5% gli attualmente positivi (437.765) scendono del 9,3%. E’ questa la fotografia che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. A risaltare anche la discesa delle terapie intensive (2.214, -6,7%) e dei ricoveri con sintomi (20.317, -4,9%).

Deve però continuare a rimanere altissima la soglia di attenzione in quanto in 9 regioni si è comunque registrato l’incremento percentuale dei nuovi casi e in cinque Regioni si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. «A livello ospedaliero – ha spiegato al Corriere.it Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – nonostante un’ulteriore discesa di ricoveri e terapie intensive, l’occupazione da parte di pazienti Covid superala soglia del 40% in area medica in 5 Regioni e in 6 Regioni quella del 30% delle rianimazioni».

Anche sulla questione vaccini l’Italia viaggia a diverse velocità. Stando sempre al monitoraggio sulla fornitura e a somministrazione dei vaccini della Fondazione Gimbe si evince che nel primo trimestre dell’anno si stima la disponibilità di 14,7 milioni di dosi (di cui già consegnate quasi 2,4 milioni) che permetterebbero di completare il ciclo vaccinale di 7,3 milioni di persone (circa 12% della popolazione). In particolare: da Pfizer-BioNTech c’è l’impegno a consegnare 7,56 milioni (a cui si aggiungono le 480mila dosi consegnate a dicembre); Moderna ha confermato la fornitura di 1,32 milioni; AstraZeneca, dopo il taglio, è salita a 5,3 milioni di dosi. «Per colpa dei ritardi annunciati- spiega Gili – le dosi arriveranno per lo più nella seconda metà del primo trimestre e soprattutto nel mese di marzo. Senza un imponente potenziamento della macchina organizzativa, quindi, sarà impossibile somministrare tutte le dosi prima di fine aprile».

Intanto, dati alla mano, fino a ieri, 3 febbraio, hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 808.306 persone (1,36% della popolazione), con marcate differenze regionali: dallo 0,80% della Calabria all’1,89% dell’Emilia-Romagna. Inoltre, sempre a causa dei ritardi, negli ultimi 12 giorni sono state somministrate quasi esclusivamente seconde dosi. Complessivamente, il 71% delle dosi sono state destinate a «operatori sanitari e sociosanitari», il 19% a «personale non sanitario», il 9% a «personale e ospiti delle rsa» e l’1% a «persone di età 80 anni». «È stato chiarito – spiega Cartabellotta – che il `personale non sanitario´, ufficialmente non previsto dal piano vaccinale, include persone che a vario titolo lavorano nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Ma, in assenza di un’anagrafe vaccinale nazionale, in questa categoria possono confluire anche soggetti al momento esclusi dalle categorie prioritarie».