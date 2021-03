Vaccino, ecco le modalità di adesione per il personale scolastico over 65

Sulla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 è disponibile la modalità di adesione alla campagna vaccinale per il personale della scuola over 65 e non ancora in quiescenza.

Sarà possibile inviare la propria adesione all’indirizzo mail: personscolastico.fuoriregione@regione.molise.it specificando di essere in servizio in Molise, ma di avere dai 65 anni in su.

“Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione FAQ della piattaforma – spiega il consigliere delegato alla digitalizzazione, Andrea Di Lucente -. Seguendo quanto scritto nell’apposita domanda riguardante il personale over 65, sarà possibile inviare la propria adesione ed essere inseriti nell’elenco per le somministrazioni”.

Nel frattempo, sulla campagna vaccinale, il consigliere ricorda: “Come anticipato ieri dalla Direzione generale Salute della Regione e dall’Asrem, nel pomeriggio verrà definitivamente sbloccato il vaccino AstraZeneca, validato e ulteriormente verificato dalle autorità preposte. Sarà un’arma aggiuntiva per cercare riprendere la campagna vaccinale, necessariamente rallentata dal fatto che abbiamo potuto contare su dosi in meno. L’invito ai corregionali è quello di vaccinarsi: davanti ad un nemico così subdolo e diffuso è l’unico argine che tutti insieme possiamo porre”.

DI SEGUITO LA SPECIFICA FAQ RIPORTATA SULLA PIATTAFORMA DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE:

1. Sono un insegnante o personale non docente che lavora in Scuole molisane, con età maggiore di 65 anni, come faccio a fare adesione online?

Va effettuata richiesta al seguente indirizzo mail: personscolastico.fuoriregione@regione.molise.it allegando una dichiarazione sostituiva sottoscritta con indicazione del cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e luogo di residenza e domicilio, numero di tessera sanitaria, numero di cellulare, istituto scolastico di attuale servizio.