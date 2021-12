Secondo i dati GIMBE il Molise è la prima regione in Italia (IN BASSO IL GRAFICO COMPLETO) per tasso di copertura vaccinale delle terze dosi. Mentre la media Italia è del 31,8% in Molise è stato raggiunto il 44,5% (43% il Piemonte e 42,9% la Toscana).

In generale crescono le somministrazioni di vaccini anti Covid: sono state oltre 1,9 milioni, con una media giornaliera di 306.445.

Decollano in particolare le terze dosi, che vedono un +52,5% rispetto alla settimana precedente, affiancate da prime dosi di nuovo in crescita e che vedono un balzo del 34,7%.

A rilevarlo, come anticipato poc’anzi, il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Al primo dicembre erano state somministrate 6.543.004 terze dosi, con un tasso nazionale di copertura del 31,8% ma con nette differenze regionali: si va dal 21,6% del Friuli-Venezia Giulia al 44,5% del Molise.

Dopo due settimane di stabilizzazione intorno a quota 127 mila, nell’ultima settimana il numero dei nuovi vaccinati è salito a 168.377 (pari appunto al +31,5%).

Tuttavia, i 6,8 milioni di persone ancora non vaccinate “crescono troppo lentamente” e “due fasce in particolare preoccupano: da un lato 2,57 milioni di over50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro i 1,16 milioni nella fascia 12-19 che “influiscono negativamente sulla sicurezza delle scuole”.

“In questa fase d’incertezza legata alla variante Omicron – spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – bisogna potenziare tutti gli interventi, seguendo il principio della massima precauzione. In particolare, incrementare le attività di sequenziamento, potenziare il tracciamento dei casi e monitorare attentamente le aree con rapido aumento di incidenza”.