Vaccino day, è difficile ma ci si sta pensando. Terapie intensive, Florenzano: “Manca il personale”

Al momento è solo un’eventualità sulla quale si sta lavorando. E l’organizzazione sarebbe abbastanza complessa, anche perché non è ancora chiara la platea. Di certo c’è che si sta pensando ad un “Vaccino day”. Una giornata aperta, nell’idea iniziale, a tutti gli over 18 intenzionati a vaccinarsi con uno degli antidoti disponibili. Sarebbero interessati i tre centri principali della regione, Campobasso, Isernia e Termoli. In questi giorni si sta lavorando per fare in modo che l’idea possa tramutarsi in realtà, ma le complicazioni sono tante, principalmente da un punto di vista della logistica. La volontà c’è, principalmente della struttura commissariale a cui sta dando man forte la Regione. Le controindicazioni non mancano perché un “fallimento” comprometterebbe quella che fino a questo momento, stando ai numeri, appare essere un’ottima campagna vaccinale. E per questo c’è chi preferirebbe continuare sulla strada già tracciata e proseguire con il criterio dell’età. Anche perché lunedì prossimo si aprirà alla fascia 45-49 anni. Sull’argomento abbiamo interpellato il dg Asrem Oreste Florenzano che, però, ha glissato, preferendo non pronunciarsi sulla questione.

Al vertice Asrem abbiamo chiesto anche il perché del rallentamento della campagna. “Dovete chiederlo a Figliuolo – ha risposto il dg – anche se va detto che negli ultimi giorni abbiamo richiesto ulteriori invii che ci sono puntualmente arrivati.”

Chiuso il capitolo vaccini, a Florenzano abbiamo chiesto conto della situazione delle terapie intensive del Cardarelli che sembrerebbero essere ancora escluse ai no Covid. Nonostante i ricoverati in Rianimazione con il virus siano solo 4 e ci siano altri 8 posti disponibili, ma inutilizzati. “Se si riferisce alla paziente che abbiamo dovuto trasferire al Neuromed negli ultimi giorni – la replica del dg – le rispondo che purtroppo aveva un problema neurologico e pertanto è stato necessario il trasferimento in quella struttura.”

Quindi quelle del Cardarelli sono disponibili? “Sarebbero disponibili, ma abbiamo sempre il cronico problema del personale. Gli anestesisti impegnati col Covid stanno giustamente tirando il fiato, i 6 posti sono disponibili ma ora abbiamo un problema di turnazione. Ci stiamo lavorando e stiamo procedendo con calma.”

E i moduli di terapia intensiva installati fuori dall’ospedale?

“C’è il reparto riservato agli anziani fragili, la criticità resta il personale.”

E allora perché sono stati installati quei moduli?

“Noi abbiamo bisogno di strutture, apparecchiature e personale. Ora abbiamo strutture e apparecchiature, in caso di emergenza è un’ulteriore possibilità.”

L’ultima domanda che abbiamo posto al dg riguarda il nuovo direttore sanitario. E su questo fronte Florenzano è stato più preciso. “Ero informato sulle dimissioni della dottoressa Scafarto prima che fossero formalizzate perché andrà in quiescenza. Adesso dovremo attingere da un albo regionale in cui sono rimasti 5 nomi. La legge prevede che in primis si attinga dall’albo regionale, in mancanza di quello si possono utilizzare altri albi regionali. Eventuali riaperture non sono di mia competenza, ma della Regione.”

In realtà sembrerebbe che l’Albo regionale sia in qualche modo superato perché trascorsi i 12 mesi (era stato fatto a marzo del 2020). E, da indiscrezioni, sembrerebbe anche che in quest’Albo regionale ci siano due professionisti vicini all’attuale dg, uno di Benevento e l’atro di Napoli. Ad ogni modo nelle prossime settimane anche questo nodo dovrà essere sciolto. mdi