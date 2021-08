Vaccino day al PalAirino di Termoli: circa 900 i vaccini inoculati (FOTO)

Lo avevamo già annunciato nella giornata di ieri ed oggi la conferma ufficiale: l’open day vaccinale al PalAirino di Termoli è stato un grande successo. La pioggia battente del pomeriggio ha sicuramente frenato i cittadini che comunque hanno aderito alla grande. Sono state circa 900 le dosi di vaccino inoculate (così come anticipato nell’articolo di ieri). Considerando anche l’aggiunta dei richiami per le seconde dosi si è arrivati a vaccinare all’incirca 1200 persone. Una giornata utile per facilitare le vaccinazioni sul territorio in quanto non bastava registrarsi sulla piattaforma dedicata. Una iniziativa che potrebbe essere ripetuta visto il grande successo ottenuto.

