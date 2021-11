Vaccino contro l’influenza: si parte anche in Molise

In questa prima fase vaccini riservati agli over 60 e agli anziani. Dal fine settimana arriveranno nuove dosi che consentiranno di allargare la platea dei beneficiari

Ha preso il via lo scorso fine settimana la campagna vaccinale contro l’influenza in Molise. A darne notizia è stata l’Ansa così come confermato da fonti dell’Azienda sanitaria regionale. La somministrazione, che in questa prima fase verrà riservata agli over 60 e agli anziani, verrà effettuata presso i Centri vaccinali, Rsa e Case di riposo dove, con il consenso informato, possono essere inoculate contemporaneamente anche le dosi di vaccino contro il Covid, e dai Medici di Medicina generale. Tra domani e giovedì arriveranno ulteriori dosi che consentiranno di allargare la platea dei beneficiari alle fasce di età più giovani, quelle da sei mesi in poi. Verranno distribuite a Pediatri e Medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale, e agli Hub vaccinali.