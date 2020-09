Vaccino antinfluenzale, da domani la distribuzione ai medici di base molisani

Arrivate 24mila dosi, si resta in attesa di altre 20mila dalla Campania

Il vaccino antinfluenzale è sempre importante. Lo è ancora di più in questa stagione, durante la quale si dovrà continuare, necessariamente, a fare i conti con l’emergenza Covid. E il vaccino per l’influenza stagionale diventa fondamentale per poter distinguere i due virus ed evitare sovrapposizioni. Il tema della carenza di vaccini è d’attualità in questi giorni in Italia e nelle scorse settimane era sorta qualche polemica anche in Molise relativa ad un’eventuale carenza. Questa sera, mercoledì 30 settembre, il governatore Toma ha fatto sapere di aver ricevuto importanti comunicazioni dall’Asrem proprio per quelle concerne il vaccino. Sono in deposito – ha comunicato Toma – 24mila dosi provenienti dalla gara con l’Abruzzo. Da domani, giovedì 1° ottobre, il 70% sarà distribuito ai medici di medicina generale e il restante 30% andrà ai centri vaccinali che provvederanno alle vaccinazioni nelle case di riposo e nelle Rsa. Ai pediatri, invece, i vaccini arriveranno entro il 15 ottobre. Asrem e Regione restano in attesa delle altre 20mila dosi provenienti dalla Campania.