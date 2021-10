Vaccino antinfluenzale, al Molise 80mila dosi: partite le somministrazioni. Si attende protocollo con medici di base e Farmacie

Quest’anno l’influenza stagionale – fanno sapere gli esperti – potrebbe essere diffusa e anche virulenta. Questo perché la scorsa stagione non si è manifestata per le misure di distanziamento e le protezioni individuali. Gli scienziati stimano che saranno almeno sei milioni gli italiani a letto con la febbre. Proprio per questo, ma anche per distinguere l’influenza stagionale dal Covid, è partita in tutta Italia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Anche il Molise si è attrezzato per tempo, ma mancano ancora alcuni “passaggi”.

Intanto l’Asrem ha acquistato, tramite gara con l’Abruzzo, 79.352 dosi. Acquisite le scorte, sono iniziate le somministrazioni principalmente presso le Residenza Sanitarie per Anziani. A breve le dosi saranno a disposizione anche presso i medici di famiglia che procederanno alla somministrazione, come succede ogni anno, agli over 65 e ai soggetti fragili. Ovviamente per queste categorie, come al solito, il vaccino sarà gratuito. Si sta concludendo l’accordo – fanno sapere dall’Asrem – con i medici di medicina generale. Inoltre, come riferito nei giorni scorsi, l’Azienda Sanitaria Regionale si avvarrà di due squadre dell’Esercito, sia per i vaccini anti Covid, sia per gli antinfluenzali, per i pazienti domiciliari. Gli antinfluenzali e la terza dose del vaccino anti Covid potranno essere somministrate contestualmente.

La novità di quest’anno riguarda il fatto che il vaccino contro l’influenza potrà essere effettuato anche presso la Farmacie. Ovviamente per quei soggetti che non rientrano nelle categorie protette e che decideranno di effettuare il vaccino a pagamento. In Molise, però, manca ancora il protocollo regionale per autorizzare le Farmacie a svolgere anche questo servizio che può essere molto utile alla cittadinanza. red