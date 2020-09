Vaccino anticovid, uno dei 6 volontari è il montenerese Silvio Sacchetti

C’è anche il montenerese Silvio Sacchetti tra i sei volontari che hanno sperimentato sulla propria pelle il vaccino anti-Covid presso l’ospedale di Verona. Silvio ha origini monteneresi ma da anni si è trasferito a Verona dove lavora nella biologia come ricercatore scientifico. La sperimentazione del vaccino italiano è condotta dal Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Borgo Roma di Verona, nell’ambito della collaborazione avviata dall’Università di Verona con lo Spallanzani. Ad intervistarlo è stato il TgR Veneto. “Sono portato ad aiutare la società ha detto ai microfoni del TgR Veneto Silvio Sacchetti- Mi fido completamente e sono molto tranquillo. Abbiamo modo di essere dei pionieri in questo campo sperando di aiutare tutta l’umanità”. Dopo la somministrazione delle prime dosi ai sei volontari il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni: i soggetti devono misurare la temperatura ogni sera e tenere un diario clinico nel quale annotare ogni reazione. I controlli proseguiranno per sei mesi.