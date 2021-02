Vaccino anti-Covid, al via la prenotazione per personale scolastico e Forze dell’ordine

In Molise è possibile da oggi, sabato 27 febbraio, dalle ore 9, prenotare il vaccino anti-Covid19 per il personale scolastico ed universitario, docente e non docente di età compresa tra i 18 e i 65 anni e per le forze Armate e di Polizia di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per quel che riguarda il personale scolastico e universitari la prenotazione è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente:

18 – 55 anni (non studenti) dalle ore 09:00 del 27/02

56 – 65 anni (non studenti) in fase di attivazione

Stessa cosa per le forze dell’ordine. La prenotazione è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente:

18 – 55 anni dalle ore 09:00 del 27/02

56 – 65 anni in fase di attivazione

Le modalità di prenotazione sono le stesse già avviate per la prenotazione dei vaccini riservate agli over 80. Basterà dunque recarsi sul sito https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/ e prenotare il vaccino.

Al momento della prima vaccinazione, sarà comunicato il giorno per la somministrazione della seconda dose.