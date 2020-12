Vaccino, al dottor Flocco la prima dose: poi toccherà ad un’infermiera del reparto Covid. Tutto pronto al Cardarelli per domani

Sarà il dotto Romeo Flocco, primario del reparto di Rianimazione del Cardarelli di Campobasso, il primo a cui sarà somministrato il vaccino anti Covid in Molise. Dopo di lui toccherà alla dottoressa Claudia Marcucci, infermiera del reparto Covid di Malattie infettive.

Domani mattina, domenica 27 dicembre, arriveranno le 50 dosi al Cardarelli e l’organizzazione a Tappino procede spedita. Questa mattina sono giunti i totem “L’Italia rinasce con un fiore”, simbolo di questa campagna vaccinale che sarà la più poderosa della storia. Sono stati sistemati gli ambienti in cui avverrà materialmente la vaccinazione. Ci saranno, così come prevede il protocollo, 3 stanze: la prima per la raccolta del consenso informato, la seconda per la somministrazione vera e propria della dose e la terza di sorveglianza, nella quale bisognerà restare per circa 15 minuti dopo l’effettuazione del vaccino.

Delle 50 dosi in arrivo domani, 30 andranno ad operatori del Cardarelli, 118 e Usca, le restanti 20 agli ospiti di una Rsa di Ripalimosani.

A gennaio sono attese, così come da programma, altre 9mila dosi circa.