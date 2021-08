“Vacciniamoci”, buona adesione all’open day per le vaccinazioni da Covid-19

Persone in attesa di poter essere vaccinate già alle 8 di mattina. Buona l’affluenza per “Vacciniamoci”, l’open day per le vaccinazioni da Covid-19 che si è tenuto al Cardarelli di Campobasso. La campagna vaccinale della Regione Molise vede in questi giorni il completamento della effettuazione della I dose vaccinale su tutti i soggetti che hanno proceduto alla adesione sulla piattaforma messa a disposizione dei cittadini. Nella giornata di oggi, 21 agosto, invece, accesso libero al Cardarelli per le mille dosi di Pfizer messe a disposizione. “Dalla analisi dei dati a disposizione – rendono noti Regione Molise e Asrem – emerge che una parte di popolazione non ha aderito alla vaccinazione. L’innalzamento dei casi di nuova positività al Covid-19 ed il consequenziale incremento dei ricoveri rende di tutta evidenza che l’unica risposta possibile alla pandemia è il vaccino. E’ necessario, pertanto, sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non si è vaccinata. Si ribadisce, quindi, l’invito, a coloro che ancora non lo hanno fatto, ad aderire alla vaccinazione mediante l’utilizzo della piattaforma on line messa a disposizione”. L’evento di questa mattina, 21 agosto, è stato organizzato in collaborazione con Rotary, Lions ed Avis.

