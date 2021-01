Vaccini, vertice Stato-Regioni. Toma: importante collaborazione interistituzionale

Messa a disposizione del personale reclutato con il bando nazionale del commissario Arcuri, autorizzazioni di altri vaccini che consentirebbero di estendere in tempi brevi la vaccinazione alle altre fasce della popolazione a partire dagli ultraottantenni, richiesta di un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per un loro coinvolgimento nella vaccinazione anti-Covid: sono gli esiti della riunione che le Regioni hanno avuto oggi con i ministri Speranza, Boccia e il commissario Arcuri.

«È stato un confronto costruttivo – commenta il presidente Toma – che è servito a definire le prossime tappe utili a garantire celerità alla campagna vaccinale. Va registrato un clima di collaborazione interistituzionale tra Stato e Regioni, che è un aspetto decisamente importante per proseguire il percorso intrapreso con le vaccinazioni e portarlo a compimento. Abbiamo registrato con piacere, tra l’altro, l’apprezzamento dei ministri e del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 per quanto fatto fin qui dalle Regioni sui rispettivi territori e dal personale sanitario impegnato nella prima fase di vaccinazioni. Andiamo avanti concentrati per vincere questa ulteriore sfida».