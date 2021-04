Vaccini, somministrate oggi 1660 dosi. Molise terzo in Italia per percentuale di popolazione immunizzata

Sono stati 1660 i vaccini somministrati oggi, martedì 13 aprile, in Molise. Il totale è arrivato 83050, pari all’88,39% delle dosi consegnate che sono 93955. Anche oggi c’è stata una buona risposta da parte dei cittadini e poche sono state le rinunce del vaccino Astrazeneca. Lunghe code anche oggi e qualche disagio nei centri vaccinali, ma l’immunizzazione degli over 70 sembra procedere abbastanza bene, al netto di qualche disguido organizzativo.

Il Molise è al terzo posto in Italia, secondo il rilevamento odierno di Gimbe, per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. La nostra regione ha immunizzato sino a questo momento il 7,8% della popolazione. La media italiana è del 6,6%. Al primo posto c’è il Piemonte con l’8,1%, al secondo la provincia autonoma di Bolzano con l’8%. In coda la Campania con il 5,1%.