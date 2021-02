Vaccini, sito non raggiungibile e telefoni occupati: falsa partenza per la campagna di adesione

Questa mattina è stata formalmente aperta la campagna di adesione per la vaccinazione degli ultraottantenni e da subito sono stati riscontrati, purtroppo, dei problemi da parte degli utenti che hanno provato a formalizzare la propria adesione all’indirizzo https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it.

Numerose sono state le segnalazioni alla nostra redazione di cittadini che hanno provato a raggiungere senza successo la piattaforma online. Ad alcuni utenti è apparsa la scritta “E’ stato raggiunto il numero massimo di connessioni contemporanee! Ci scusiamo per il disagio”, mentre ad altri dava direttamente “errore 503 – servizio non disponibile”. Ai pochi che sono riusciti ad iscriversi, non è poi arrivato l’Sms di conferma così come indicato nella pocedura.

Diciamo che il server è andato subito in panne e la partenza non è stata delle migliori. Ovviamente l’augurio, vista l’importanza del servizio, è che possa trattarsi solo di una falsa partenza e che nei prossimi giorni tutto possa procedere regolarmente.

Per quanto riguarda, invece, la registrazione tramite call center, i numeri di telefono risultano sempre occupati.