Vaccini, si parte con la terza dose per gli over 80

La Regione Molise ed ASREM comunicano che, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, a partire dal 1° ottobre la somministrazione della terza dose di vaccino verrà estesa ai cittadini di età superiore o uguale ad anni 80. Le persone rientranti nella citata categoria, verranno contattate e convocate per la vaccinazione a mezzo di sms sui numeri già comunicati al momento della adesione alla campagna vaccinale. A decorrere da lunedì 04/10/2021 il Dipartimento di Prevenzione ASREM inizierà la somministrazione della terza dose per gli ospiti delle RSA.