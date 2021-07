Vaccini, raddoppiate le prenotazioni in un giorno: effetto positivo del green pass anche in Molise

Il green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto servirà, come ormai noto, per accedere a gran parte di servizi e attività in ambienti chiusi. La decisine del governo è servita a far decollare le prenotazioni. E’ accaduto anche in Molise dove sono raddoppiate le adesioni in un solo giorno: dalle 500 di giovedì, si è passati a circa 1000 nella giornata di ieri. Pertanto anche qui da noi l’effetto del green pass è stato positivo.

La campagna vaccinale continua con il consueto ritmo: nella nostra regione vengono effettuate dalle 2500 alle 3000 dosi giornaliere. Le somministrazioni Molise in questa settimana hanno riguardato soprattutto le seconde dosi. Oggi, sabato 24 luglio, e domani, il centro vaccinale della cittadella dell’economia resterà chiuso perché il personale è stato dirottato a Bojano per eseguire le seconde dosi a chi aveva aderito all’open day del mese scorso.

Intanto ad inizio della prossina settimana è prevista una cabina di regia dell’azienda sanitaria regionale e da lunedì dovrebbero iniziare le somministrazioni delle prime dosi ai più giovani che attendono da tempo il loro turno.