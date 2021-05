Vaccini, prime dosi dai medici di famiglia. La Vecchia (Fismu): «Quelle a disposizione sono ancora poche»

Vaccini anti covid, nella giornata di ieri prime somministrazioni negli studi dei medici di famiglia della regione Molise che hanno dato disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale per contrastare la pandemia. In alcuni ambulatori le prime somministrazioni di Johnson sono state già somministrate nella giornata di ieri, in altri la campagna vaccinale presso i medici di famiglia prenderà il via nei prossimi giorni. «Siamo soddisfatti perché sono arrivate le prime dosi di vaccino e abbiamo fatto le prime somministrazioni – ha detto, come recita una nota Ansa, il dott. Ernesto La Vecchia, segretario regionale della Fismu (Federazione italiana sindacale dei medici uniti) ma ci sono ancora molte cose da mettere a punto a cominciare dal fatto che le dosi a nostra disposizione sono ancora poche». È stato proprio La Vecchia, medico di famiglia molisano, a somministrare nel suo ambulatorio le prime dosi di vaccino ai suoi pazienti. La Vecchia ha spiegato che negli ambulatori dove sono arrivati i vaccini si sta procedendo a vaccinare con le dosi di Johnson i pazienti che hanno più di 55 anni e che ad oggi non risultano ancora vaccinati nei centri vaccinali della regione.