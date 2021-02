Vaccini, possibile accordo Molise-Veneto per l’acquisto “fai da te”

Per adesso la provincia di Campobasso non sarà zona rossa. Limitazioni estese solo a ulteriori 5 comuni del distretto di Termoli

Vaccini. La possibilità, stando a indiscrezioni, cresce con il trascorrere delle ore: il governatore del Molise, Donato Toma, sarebbe al lavoro per acquistare insieme al Veneto, vaccini in proprio. Sulla scorta di quanto già annunciato da Zaia da diverse settimane, dunque anche il Molise potrebbe avere dei vaccini acquistati privatamente. Anche per questo nelle ultime ore si sono intensificati i contati con Roma. Del resto, come ha anche detto più volte Zaia « avremo sempre un’interlocuzione con il Ministero. E se le carte non sono a pasto non si procede di un millimetro». Un eventuale acquisto di vaccini in proprio in Molise, visto il numero esiguo di abitanti, potrebbe apportare solo benefici immediati.

Zona rossa. Al momento non sono previste novità di rilievo. Le limitazioni saranno estese solo a ulteriori 5 comuni del distretto di Termoli ma il resto della provincia di Campobasso, almeno per adesso, resterà in zona gialla.

Covid Hotel. Per quel che riguarda i Covid Hotel, sempre stando alle prime informazioni, le strutture saranno dedicate ad asintomatici e pauci sintomatici, persone che non hanno bisogno di assistenza sanitaria e magari hanno necessità di isolarsi dal resto della famiglia per arginare il diffondersi dei contagi (naturalmente tutto su base volontaria).