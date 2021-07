Vaccini, perché i molisani sono stati costretti al pellegrinaggio in Abruzzo? Perché è arrivato lo stop?

La convenzione è stata rispettata? La scorsa settimana 1200 molisani vaccinati a San Salvo

Le segnalazioni giunte nell’ultima settimana sono state tante. E per questo abbiamo deciso di approfondire un argomento che sta tenendo banco in questi giorni. Quello delle vaccinazioni dei molisani in Abruzzo e più precisamente a San Salvo. Città che segna il confine tra le due regioni e che, come noto, in estate è popolata da tantissimi molisani.

Il comune di San Salvo si è comportato egregiamente e da questa storia esce a testa alta: è questo il primo aspetto che ci preme sottolineare.

Facciamo un passo indietro e partiamo dall’inizio. A livello nazionale esiste un protocollo che prevede l’effettuazione delle seconde dosi sul luogo di vacanza. Per le prime dosi, invece, le Regioni sono andate in ordine sparso. Esiste, o a questo punto dovremmo dire esisteva, una convenzione tra Abruzzo e Molise secondo la quale è possibile fare anche la prima dose nel luogo di vacanza, a patto che il soggiorno duri per almeno 15 giorni. E così molti molisani, che hanno le seconde case in Abruzzo, si sono riversati nei centri al confine, principalmente a San Salvo, provenienti da Termoli, Petacciato, ma anche da Campobasso. E si tratta principalmente di ragazzi che nella nostra regione, purtroppo, ancora non vengono chiamati. Proprio loro che tra poco più di un mese devono tornare tra i banchi di scuola e tra i quali stanno scoppiando i cluster più importanti. E così è partito il pellegrinaggio al confine, con il comune di San Salvo che ha fatto fino in fondo la propria parte, grazie soprattutto all’assessore alla sanità del comune che ha fornito ampia disponibilità. Sono stati vaccinati tutti quelli che si sono presentati e solo la scorsa settimana sono state inoculate dosi a circa 1200 molisani. Fino a qualche giorno fa quando è giunto lo stop da parte dell’Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti con quell’antipatico cartello con scritto “No Molise”. Una decisione che ha amareggiato anche gli operatori di San Salvo che, con dispiacere, sono stati costretti a mandar via i molisani. “Ma siamo pronti a riprendere” – ci hanno fatto sapere dal confine. E’ vero, però, che l’Abruzzo non può sostituirsi al Molise solo perché da noi non tutto sta andando nel verso giusto e molte categorie sono ancora fuori dalla campagna vaccinale.

Le ipotesi dello stop sono due e riguardano la convenzione di cui abbiamo parlato in apertura: è possibile che questa preveda la restituzione delle dosi, oppure che lo stesso trattamento venga riservato agli abruzzesi in vacanza in Molise. Qualcosa che, probabilmente, è andato storto e che ha causato il corto circuito.

Infine ci poniamo alcuni interrogativi sperando che le istituzioni preposte fughino i nostri dubbi. Perché in alcune regioni, come nel Lazio, ormai si procede alla vaccinazione senza prenotazione e le dosi vengono effettuate a chiunque si presenti, mentre da noi bisogna ricorrere a sotterfugi ed escamotage come quello di recarsi nel vicino Abruzzo? I vaccini sono stati usati male? Non c’è un’organizzazione efficiente? In Molise arrivano meno dosi nonostante sia noto che vengano distribuiti in proporzione alla popolazione?

Come pensiamo di affrontare l’autunno nelle scuole se i più giovani non vengono chiamati? E ancora perché dal 6 agosto alcune categorie saranno costrette ad osservare delle limitazioni, giuste, nonostante abbiano prenotato da mesi la propria dose?

Nodi che ci auguriamo vengano sciolti il prima possibile. dim