Vaccini, per il Molise fornitura straordinaria: arrivate e somministrate 2mila dosi di AstraZeneca

Sono state consegnate anche 10.530 dosi di Pfizer

«Si comunica – si legge in una nota Asrem – che a fronte della esiguità del numero di vaccini disponibili per la giornata odierna, mercoledì 19 maggio, (circostanza comunicata con la precedente nota informativa), la Regione si è attivata per una fornitura straordinaria di 2.000 dosi di Astrazeneca presso la Struttura diretta dal Generale Figliuolo. Oggi alle 14.30 le predette dosi sono pervenute a Campobasso e prontamente somministrate, consentendo il rispetto del target vaccinale. Si conferma, inoltre, la avvenuta consegna, sempre nella odierna giornata, come da programmazione nazionale, di 10.530 dosi di Pfizer che consentiranno il prosieguo della campagna vaccinale».