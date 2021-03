Vaccini per gli “estremamente fragili”, servizio non ancora attivo: monta la protesta dei cittadini

Era stata annunciata per la giornata odierna l’attivazione della prenotazione dei vaccini per i soggetti estremamente fragili. Ma a pomeriggi inoltrato, ore 17 di sabato 6 marzo, il servizio non è ancora disponibile sul sito della regione. Alla categoria “soggetti estremamente vulnerabili” (CLICCA QUI per accedere al al sito) appare ancora la dicitura “in attivazione”.

Sono state decine e decine le telefonate alla nostra redazione per segnalare il disservizio di Asrem. In tanti, infatti, in queste ore, hanno provato ad accedere al portale, ma non hanno potuto effettuare la prenotazione perché il servizio, come detto, non è ancora attivo. E capiamo anche l’ansia dei cittadini che rientrano in quella categoria nell’effettuare la prenotazione. Che sarebbe la prima luce in fondo al tunnel.

Le persone appartenenti alle cosiddette “categorie fragili”, sono quelle categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche. Per comprovare l’appartenenza alla categoria e prenotare il vaccino, è necessario possedere il Codice esenzione ticket o invalidità. L’iter di prenotazione, nel momento in cui il link verrà attivato, sarà lo stesso valido per le precedenti prenotazioni per gli over 80, il personale scolastico e le forze dell’ordine.

Ci auguriamo che il servizio possa essere attivo il prima possibile per permettere ai soggetti fragili di potersi vaccinare.