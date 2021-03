Vaccini over 80, Molise tra le regioni più efficienti. Toma: “Raggiungere tutti in tempi rapidi”

Secondo la rilevazione dell’Istituto Gimbe che ha elaborato i dati del ministero della Salute, in Molise la percentuale degli over 80 che ha terminato il ciclo vaccinale è del 4,7% e la nostra regione si posizione al 4° posto di questa speciale classifica. In testa la provincia autonoma di Bolzano con il 26,5%, mentre in coda la Sardegna con il solo 0,2%.

“La campagna vaccinale – ha scritto il governatore Toma commentando la classifica pubblicata da Gimbe – vede il Molise al 4º posto in Italia per gli Over80. Siamo in attesa di notizie dal Governo, da cui dipende la Sanità molisana e la fornitura di vaccini. Bisogna rendere Covid free tutti i nostri anziani per alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie. Siamo pronti a raggiungere tutti gli Over80 in tempi rapidissimi.”