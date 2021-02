Vaccini over 80, giunte più di 9mila adesioni: si dovrebbe partire il 19 febbraio

Sono oltre 9mila le adesioni degli over 80 giunti in Regione Molise per la vaccinazione anti Covid. Lo ha riferito questa mattina in Aula il presidente della Regione Donato Toma nel corso dell’informativa al Consiglio reginale. Il governatore ha precisato anche le vaccinazioni dovrebbero partire il 19 febbraio. Ha utilizzato il condizionale – ha puntualizzato – perché sono ancora in corso le trattive tra struttura commissariale e Azienda Sanitaria Regionale per la definizione della data precisa. Intanto – ha riferito sempre il presidente – sono quasi terminate le prime inoculazioni ai medici libero professionali, odontoiatri, farmacisti e a tutte quelle categorie che ne avevano diritto in questa prima fase.