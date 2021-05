Vaccini, nuovo record in Molise: somministrate oggi 3.191 dosi. Superate le 100mila di Pfizer

Nuovo record in Molise per quel che concerne la somministrazione di dosi giornaliere di vaccini: oggi sono state 3.191, ben oltre il target imposto dal commissario per l’emergenza Figliuolo.

Procede la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Nella giornata odierna sono state somministrate 3.191 dosi. Sino ad oggi, lunedì 10 maggio 2021, sono state 143.466 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (NELLA TABELLA IN BASSO TUTTE LE SOMMINISTRAZIONI DIVISE PER CATEGORIE). 100.373 il totale delle dosi Pfizer. 31.665 il totale delle dosi AstraZeneca e 11.428 quelle Moderna. 151.695 il totale delle dosi consegnate. La percentuale delle vaccinazioni sulle dosi consegnate è pari al 94,58%.