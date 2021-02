Vaccini nelle Rsa, in Molise la più alta percentuale d’Italia

Qualche dato interessante e importante sulla campagna vaccinale in Molise c’è, nonostante le polemiche delle ultime ore. E riguarda principalmente la percentuale di vaccinati tra ospiti delle Rsa e over 80%. In questa fascia il Molise è capofila. Ce lo dicono i numeri e facciamo riferimento sempre alla tabella pubblicata dall’istituto Gimbe qualche giorno fa che riporta la percentuale di dosi di vaccino somministrate per categoria.

Nella nostra regione il 22% dell’anti Covid somministrato è andato ad ospiti delle Rsa. Ed è la percentuale più alta d’Italia se si eccettua la provincia autonoma di Trento. Più del doppio della media italiana che è del 10%. E se consideriamo che il Molise ha la più alta percentuale d’Italia tra gli over 80, molti dei quali si trovano proprio nelle residenze per anziani, possiamo pensare che si è a buon punto anche per questa categoria.

Nei prossimi giorni la campagna vaccinale dovrebbe subire un’accelerazione, anche in considerazione dell’arrivo delle dosi di Moderna.