Vaccini nelle carceri, Di Giacomo (Spp): in Molise zero somministrazioni, situazione drammatica (VIDEO)

«Nessun istituto ha ancora iniziato mentre le altre forze dell’ordine hanno quasi completato. Disattenzione dal mondo della politica e Asrem»

«Emergenza Covid, nelle carceri molisane non ci sono casi ma è un dramma la situazione dei vaccini». A parlare il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo che aggiunge: «In Italia sono state somministrate oltre 7mila dosi agli agenti di polizia penitenziaria e oltre 1000 ai detenuti. Padova ha già completato il primo ciclo, a Milano partiti con la seconda dose. A Campobasso non si vede la luce. In Molise si registra un netto ritardo, nessun istituto ha iniziato mentre le altre forze dell’ordine hanno quasi completato la vaccinazione con la prima dose. Questo denota disattenzione del mondo della politica e Asrem. Se nel carcere dovesse entrare una delle varianti, sarebbe una catastrofe. Ho scritto una lettera al prefetto e alla segretaria del ministro,. Tutti ci rassicurano ma ad oggi tutto è fermo al palo».