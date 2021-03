Vaccini, Molise virtuoso: è terzo in Italia per dosi ogni 1000 abitanti secondo il ministero della Salute

Per quanto riguarda il piano vaccini, il Molise sembra procedere nella giusta direzione. Si sta accelerando su over 80 e soggetti fragili, tanto che questa mattina, lunedì 22 marzo, sono iniziate le somministrazioni presso l’associazione persone down in via Montegrappa a Campobasso dopo le sollecitazioni del presidente Giovanna Grignoli. Questa mattina sono state inoculate 106 dosi ai ragazzi dell’associazione, ai loro familiari e ai caregiver.

Intanto il Molise è al terzo posto in Italia per somministrazioni ogni 1000 abitanti secondo il report del ministero della Salute.

In regione sono state somministrate 46.554 dosi, pari all’88% di quelle consegnate.