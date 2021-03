Vaccini, Molise “virtuoso”: al 54,8% degli over 80 somministrata la prima dose

Il Molise tra le regioni “virtuose” per quello che riguarda la somministrazione dei vaccini agli over 80 anni. E’ quello che viene fuori dal monitoraggio delle somministrazioni di dosi ai vaccini. Nel clou della terza ondata che sta facendo male e sta portando ad una escalation di casi di contagio e vittime che ha visto il Molise pagare il prezzo più alto da quando è iniziata la pandemia, proprio la “regione che non esiste” si colloca tra quelle che hanno vaccinato (almeno con la prima dose) il maggior numero di over 80, i pazienti più anziani quelli considerati particolarmente a rischio. I numeri sono riportati nell’edizione di oggi, 21 marzo, del Corriere della Sera aggiornati dalla Fondazione Gimbe che tutti i giorni monitora l’andamento della campagna vaccinale in Italia (di cui potete vedere i grafici nella parte sottostante dell’articolo). E se l’input che arriva dal Governo nazionale è quello di correre per vaccinare il maggior numero di persone possibili, il risultato è che il divario tra le regioni è abissale. Non tanto dal punto di vista geografico tra Nord e Sud quanto nella capacità di mettere mano in maniera consistente alla campagna di vaccinazione. E così accade che il Molise che non esiste risulti al secondo posto nella classifica delle regioni più virtuose che hanno somministrato almeno una dose di vaccino sul totale della popolazione con il 10% della popolazione vaccinata, seconda solo alla provincia autonoma di Bolzano che ha vaccinato il 10,8% della popolazione complessiva. Virtuosismo anche per quello che riguarda i vaccinati con più di 80 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccini che equivalgono al 54,8% della popolazione, dietro solo alle province autonome di Bolzano e Trento e a fronte di una media italiana che si attesta sul 42,9%. Peggio, invece, per quello che riguarda le immunizzazioni, ossia la percentuale di over 80 che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid con il Molise che si ferma al decimo posto nella classifica delle regioni italiane più virtuose con una percentuale di immunizzati pari al 16,4% a fronte di una media italiana del 14,7%. Resta la necessità di accelerare la campagna vaccinale per i soggetti fragili ed oncologici (QUI LA LETTERA DI ALCUNI PAZIENTI) e per la popolazione under 80 che è già iniziata in altre regioni ma ancora non in Molise.

Vaccini, Molise “virtuoso”: al 54,8% degli over 80 somministrata la prima dose Indietro 1 di 3 Avanti