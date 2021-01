Vaccini, Molise sempre più ultimo: ritardi dovuti a carenza di personale e siringhe sbagliate. Asrem cerca operatori

Sono 85mila, alle 13 di oggi, domenica 3 gennaio, le somministrazioni di vaccini effettuate in Italia. Il Molise, purtroppo, è sul fondo di questa speciale classifica. In regione, come noto, ne sono stati effettuati solo 50, quelli del 27 dicembre, che avevano uno scopo simbolico. Delle 2925 dosi arrivate il 30 dicembre, ancora nessuna è stata somministrata. Si partirà domani, assicurano dall’Asrem, con i vaccini negli ospedali molisani. I ritardi – hanno fatto sapere sempre dall’Azienda Sanitaria Regionale – è stato dovuto all’arrivo di siringhe non idonee alla somministrazione del vaccino e all’atavica carenza di personale. Per le siringhe l’Asrem ha provveduto con risorse proprie e nel contempo ha provveduto a formare le squadre che effettueranno i vaccini. Per aumentare il personale l’Asrem ha deciso di procedere al reclutamento per 11 mesi, con contratti a tempo determinato, di 46 infermieri di famiglia e di comunità, che dovranno rafforzare le cure primarie. Saranno gli infermieri già presenti in una graduatoria.

Per il medesimo scopo, sempre a tempo determinato, si recluteranno 3 collaboratori amministrativi, 4 analisti o tecnici informatici, 6 medici.

L’augurio è che da domani possa sbloccarsi la situazione e che in Molise si possa correre spediti verso la vaccinazione di massa.