Vaccini: Molise seconda in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione (16,21% – nella foto in basso tutti i dati). Prima della nostra regione c’è solo la provincia di Bolzano con il 17, 19%. Ultimi posti per Campania, Sardegna e Calabria. Procede dunque la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Sino ad oggi, mercoledì 24 marzo 2021, sono state 51.020 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 40.046 il totale delle dosi Pfizer. 7.937 il totale delle dosi AstraZeneca e 3.037 quelle Moderna. 54.975 il totale delle dosi consegnate. La percentuale delle vaccinazioni sulle dosi consegnate è pari al 93%.