Rinviati i richiami Astrazeneca previsti per il 12, 13, 14, 15 e 16 giugno. Dalla Regione arriverà un nuovo SMS

Non più una raccomandazione. Il governo ha deciso di tradurre “in modo perentorio” le indicazioni del Cts sull’uso di AstraZeneca per chi ha più di 60 anni e la vaccinazione eterologa (quindi con Moderna o Pfizer) per chi ha meno di 60 anni e ha già fatto la prima dose con il siero di VaxZevria. Così il ministero della Salute ha emanato una circolare con le nuove misure. Nello specifico, il vaccino AstraZeneca “verrà somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)”. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, “il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), a 8-12 settimane dalla prima dose”.

Ciò ha portato ad una rimodulazione della campagna vaccinale anche in Molise (dove comunque già da tempo era stata sospesa la somministrazione della prima dose di astraZeneca per gli under 60).

In queste ore, infatti, diversi molisani stanno ricevendo un messaggio proveniente dalla regione Molise che specifica che “A seguito del parere del Cts, il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino mRNA (Comirnaty o Moderna). Sono rinviati i richiami Astrazeneca previsti, in qualsiasi centro vaccinale molisano, per il 12, 13, 14, 15 e 16 giugno. Le persone riceveranno successivo sms con un nuovo appuntamento”.