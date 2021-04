Vaccini, Molise al primo posto in Italia per percentuale di vaccinati con prima dose

Arriva puntale il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che nella settimana 7-13 aprile 2021 ha evidenziato una diminuzione dei nuovi casi (106.326 contro 125.695) rispetto a quella passata a fronte di un aumento dei decessi (3.083 rispetto ai 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 contro 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 contro 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 contro 29.337) e le terapie intensive (3.526 contro 3.743).

Il dato nazionale, come sempre, risente di notevoli eterogeneità regionali: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni, in particolare Basilicata e Calabria e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni.

”I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere -fa notare il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta – ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti”.Restano differenze tra leregioni: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni, in particolare Basilicata e Calabria e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni. In molte gli ospedali sono ancora in affanno. Cala il numero dei nuovi ingressi quotidiani in terapia intensiva, ma la media mobile a 7 giorni rimane superiore ai 200 ingressi al giorno. Sul piano della campagna vaccinale, al 14 aprile, al netto dei ritardi di notifica, risultano consegnate 15.575.830 dosi, pari al 22,7% delle dosi previste per i primi sei mesi dell’anno”.

Venendo alla somministrazione dei vaccini al 14 aprile hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 4.055.458 milioni di persone (6,8% della popolazione), con notevoli differenze regionali. Il Molise è invece risultata essere la prima regione in Italia per percentuale di popolazione vaccinata con prima dose (12%), seguita dalla Toscana (11,3 %) e Valle D’Aosta (11,2 %).

Inoltre è la seconda regione ad aver coperto a ciclo completo oltre la metà degli over 80, i soggetti più a rischio con un 53,6 % insieme alle province autonome di Bolzano e Trento (con una percentuale che oscilla tra il 60 e il 65% della popolazione), il Lazio (52,3%) e l’Emilia-Romagna (50,7%).