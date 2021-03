Vaccini, “mia mamma invalida con patologie rifiutata dalla piattaforma”

È una storia di difficoltà nel prenotare il vaccino per la propria mamma, anziana e portatrice di diverse patologie con invalidità al 100% quella che arriva da Campomarino. A raccontarla è Patrizia che da giorni sta provando, senza successo, a prenotare il vaccino per sua mamma utilizzando la piattaforma organizzata per le prenotazioni dei soggetti cosiddetti fragili. “Mia mamma è invalida civile ma non si riesce ad avere il vaccino. Mi sono recata anche all’Asrem e non hanno saputo cosa dirmi. Mi sento abbandonata a me stessa”. L’appello è rivolto a chi di dovere per cercare di sbloccare la situazione. “Non posso sopportare di stare con le mani in mano senza che mia mamma abbia la possibilità di essere sottoposta al vaccino”.