Vaccini, lunghe file ed attese fuori dal punto di somministrazione del San Timoteo

Lunghe file per essere sottoposti al vaccino. Sono le foto scattate da alcuni pazienti che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 nel centro vaccinale del San Timoteo di Termoli. Lo spettacolo che si sono trovati di fronte nella mattinata di oggi, 21 agosto, non lascia scampo ad interpretazioni. “C’erano persone già in attesa da più di un’ora che erano arrivate ad appena metà della fila”. Non è ben chiaro il motivo per il quale si siano create fila ed assembramenti all’esterno del centro vaccinale certo è che se da un lato è positiva la voglia dei termolesi di vaccinarsi contro il Covid-19, dall’altro lato è auspicabile, come ripetuto più volte dall’Asrem, il rispetto del giorno e dell’ora di vaccinazione per evitare appunto delle situazioni come quelle che si sono verificate nella giornata di oggi e dall’altro lato è necessaria anche una migliore organizzazione per evitare le lunghe attese sotto il sole e con il caldo.

